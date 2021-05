Por O Dia

Publicado 28/05/2021 17:23 | Atualizado 28/05/2021 17:25

Os policiais militares do Serviço Reservado, do 11º BPM de Nova Friburgo, de posse de denúncias de tráfico de drogas na Avenida Maestro Joaquim Naegele, no condomínio Terra Nova I, em Conselheiro Paulino, conseguiram prender, nesta quinta-feira (27/05), dois homens, de 21 e 23 anos, com 105 papelotes de cocaína e três trouxinhas de maconha.

Os suspeitos chegaram a ser encaminhados para a 151ª DP, onde foram ouvidos, mas liberados para responder ao processo em liberdade. As drogas permaneceram apreendidas.

Também na quinta-feira, no distrito de Conselheiro Paulino, os PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), abordaram um motociclista de 25 anos, na Rua Sebastião Martins, com um revólver calibre 38 milímetros. Ele foi preso por posse ilegal de arma.

Em Mury, dois homens, de 20 e 39 anos, também foram detidos, na Rua Hans Garlipp, em Macaé de Cima, por posse irregular de arma de fogo, após abordagem dos policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Mury e do Patamo. Com eles foram apreendidos um rifle calibre 36 milímetros, duas garruchas e um rifle calibre 28 milímetros. A dupla foi autuada e depois liberada.