Publicado 07/02/2021 11:39 | Atualizado 07/02/2021 11:44

São Paulo - Lucas Penteado saiu do "BBB 21" na manhã deste domingo. O brother passou a manhã triste deitado na frente do confessionário e ficou um bom tempo lá dentro antes de desistir. Após isso a produção vazou um áudio falando que ele tinha problemas com bebida. Fora da casa, os fãs do programa abriram uma vaquinha para ajudar o artista a realizar o sonho de dar uma casa para a mãe.



Pouco tempo após a saída de Lucas do programa, a vaquinha caiu do ar de tantos acessos. A empresária e jornalista Monique Evelle é uma das personalidades que está divulgando o financiamento coletivo e explicou que a plataforma está com problema por causa do grande número de pessoas tentando doar.

"São milhares de pessoas. A plataforma está tentando segurar. Ultrapassamos mais de 1 milhão acessando agora. Estamos resolvendo", ela postou no Twitter. "Estou resolvendo e a família também. Não coloquem dinheiro em outras vaquinhas com outros nomes e contas", ela avisou.

A jornalista Flavia Oliveira chegou a sugerir uma nova ideia: "Os patrocinadores participarem dessa iniciativa. São indiretamente responsáveis, afinal. Poderiam: 1) dobrar o saldo destinado ao Lucas; 2) doar para projetos sociais destinados a jovens negros a mesma quantia da vaquinha."



SAO MILHARES DE PESSOAS! A PLATAFORMA ESTÁ TENTANDO SEGURAR. ULTRAPASSAMOS MAIS +1MILHAO ACESSANDO AGORA! ESTAMOS RESOLVENDO — Monique Evelle (@moniqueevelle) February 7, 2021