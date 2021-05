Por O Dia

serviço de transporte coletivo no município. Com a mudança, o município decidiu também prorrogar o prazo final, estabelecendo que as propostas agora poderão ser apresentadas até às 18h da próxima quarta-feira (12/05). A Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial da última sexta-feira (7/05), justamente no dia que estava previsto o encerramento do prazo , uma alteração no processo de licitação para contratação de empresa para prestar ono município. Com a mudança, o município decidiu também prorrogar o prazo final, estabelecendo que as propostas agora poderão ser apresentadas até às 18h da próxima quarta-feira (12/05).

A alteração no texto diz respeito ao tempo de fabricação e uso dos ônibus e a documentação necessária em caso da empresa possuir em sua frota veículos alugados ou arrendados. No mais, estão mantidas as outras determinações do edital de licitação, como o valor da tarifa estimado em R$ 4,20 e o tempo de duração do contrato emergencial.

