Por O Dia

Publicado 15/04/2021 19:27

posicionamento da atual gestão. Segundo o Executivo, quanto à prestação do serviço, já existe um procedimento administrativo em aberto para a contratação emergencial, ao qual dará prosseguimento e ampla divulgação para empresas de todo o Brasil, informando que o transporte coletivo na cidade não será afetado. Após a Nova Faol confirmar a entrega do aviso de devolução do serviço de transporte ao município de Nova Friburgo , nesta quinta-feira (15/04), o jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura para saber o. Segundo o Executivo, quanto à prestação do serviço, já existe um procedimento administrativo em aberto para aao qual dará prosseguimento e ampla divulgação para empresas de todo o Brasil, informando que o transporte coletivo na cidade não será afetado.

Confirmando o recebimento do documento, a Prefeitura destacou ainda que houve abertura para diálogo e solução da questão junto a Nova Faol: “Chegamos ao limite das tratativas, nas quais apresentamos a proposta máxima de auxílio e um valor justo de tarifa para a nossa população, sem comprometer os cofres públicos, o que poderia refletir no prejuízo aos serviços essenciais como Saúde, Educação e o compromisso financeiro junto aos servidores e prestadores de serviço”, informa.

Publicidade

Além disso, o município ressalta que, junto com a proposta que o serviço fosse continuado pela empresa, a Prefeitura se comprometeu ainda a cobrir todos os eventuais prejuízos ao final do contrato de seis meses: “O contrato seria assinado até a realização de um estudo minucioso para a realização de um edital justo, atualizado e inovador para a prestação do serviço, através de uma auditoria imparcial contratada pela gestão municipal. Ainda assim, com todas as garantias em contrato e sabendo dos riscos aos serviços essenciais à população de Nova Friburgo, a concessionária Nova Faol rejeitou a proposta”.