Por Paula Valviesse

Publicado 15/04/2021 13:51

Vale destacar que a empresa se comprometeu em não paralisar o serviço no ato da entrega do ofício ao município, ou seja, com a iminente possibilidade da atual gestão municipal se tornar responsável pelo serviço de transporte coletivo, existe um prazo de 30 dias para que a Prefeitura se ajuste à nova realidade, período no qual os ônibus da empresa continuam circulando normalmente.

Segundo a Nova Faol, os funcionários estão acompanhando os desdobramentos e, caso não haja nenhum acordo com o município neste período de 30 dias, existe a possibilidade de que a empresa deixe a cidade. Sendo assim, haverá uma grande perda de postos de trabalho: “Se acontecer de a empresa deixar a cidade todos os colaboradores serão devidamente indenizados”, afirmou a Nova Faol.

A entrega do serviço estava prevista para acontecer no dia 5 deste mês. Contudo, atendendo às solicitações da Prefeitura de Nova Friburgo e da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana da Câmara de Vereadores, a devolução do serviço foi suspensa, dando início a uma nova rodada de reuniões, a fim de chegar ao entendimento, possibilitando a “retomada das relações minimamente equilibradas com o poder concedente".

No documento apresentado pela empresa, sem licitação ou contrato emergencial e ainda sem ter firmado um Termo de Ajustes de Conduta (TAC), que estava em negociação com intermédio do Ministério Público, a Nova Faol não pode continuar prestando o serviço, uma vez que, atualmente, em decorrência da pandemia, houve diminuição do número de passageiros transportados o que reflete diretamente no equilíbrio financeiro da empresa.

O contrato de concessão, com duração de dez anos, entre a empresa Nova Faol e a Prefeitura venceu no dia 23 de setembro de 2018. Desde então, a empresa segue como responsável pelo transporte coletivo, mas sem contrato, havendo apenas o TAC, que não foi reconhecido pela Justiça.