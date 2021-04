Por Paula Valviesse

Publicado 05/04/2021 11:47

serviço de transporte coletivo em Nova Friburgo sem contrato de concessão, publicou um comunicado nesta segunda-feira (5/04) no qual informa que decidiu adiar a decisão de devolver o serviço ao município. A empresa Nova Faol, que desde 2018 vem prestando oem Nova Friburgo sem contrato de concessão, publicou um comunicado nesta segunda-feira (5/04) no qual informa que decidiu adiar a decisão de devolver o serviço ao município. Na quinta-feira (1/04), a empresa entregou um ofício na Câmara de Vereadores sobre a questão do transporte

Segundo a Nova Faol, atendendo às solicitações da Prefeitura de Nova Friburgo e da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana da Câmara de Vereadores, a devolução do serviço, que seria comunida nesta segunda-feira, foi suspensa. Nesta semana serão realizadas novas reuniões a fim de chegar ao entendimento, possibilitando a “retomada das relações minimamente equilibradas com o poder concedente".

Vale destacar que a empresa se comprometeu em não paralisar o serviço no ato da entrega do ofício ao município, ou seja, caso a atual gestão municipal tivesse que se tornar responsável pelo serviço de transporte coletivo, teria um prazo de 30 dias para se ajustar à nova realidade, período no qual os ônibus da empresa continuariam circulando normalmente.