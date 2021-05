Após a morte da adolescente, a família foi até a delegacia denunciar que ela havia sofrido um estupro coletivo Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 12/05/2021 11:27

Na segunda-feira (10), uma adolescente de 15 anos morreu e sua família foi até a delegacia denunciar que ela havia sido estuprada em Ananindeua, região metropolitana de Belém, no Pará. A jovem não resistiu e faleceu na Unidade de Pronto Atendimento da Cidade Nova, de acordo com o boletim de ocorrência. As informações foram apuradas pelo Metrópoles.

Conforme os relatos de familiares da jovem, ela teria sido vítima de estupro coletivo na casa de um adolescente, que supostamente seria o principal suspeito do crime. O jovem suspeito alegou que a menina se machucou, porém, segundo os exames médicos há indícios de estupro no corpo da vítima.

Publicidade

De acordo com jornais locais, o suspeito ainda teria ligado para a família da jovem para dizer que ela estava tendo uma convulsão, caiu e bateu com sua cabeça forte no chão.

“O médico disse que ela nunca havia tido uma convulsão e não tinham marcas de baque na cabeça. Então, tudo indica que ela foi estuprada de forma violenta e morta”, contou Estér Reis, de 34 anos, tia da adolescente, ao jornal O Liberal.

Publicidade

Ualame Machado, secretário de Segurança Pública (Segup), divulgou na terça-feira (11), que o suspeito do crime foi apreendido pelas autoridades.