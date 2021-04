Polícia Civil de Pernambuco investiga um caso de estupro coletivo que teria ocorrido na orla de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife Divulgação/ Agência Brasil

Publicado 29/04/2021 11:31 | Atualizado 29/04/2021 11:37

A Polícia Civil de Pernambuco investiga um caso de estupro coletivo que teria ocorrido na orla de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na noite do último sábado (24). A adolescente, de 16 anos, denunciou à corporação, na madrugada de domingo (25), ter sido estuprada por oito homens. "Me sentindo como se fosse um lixo. Como se eu não me desse valor, como se ninguém me desse valor, sabe?", disse a jovem em entrevista à TV Globo.

Ela contou que resolveu denunciar o crime pelo Instagram: "Decidi publicar porque acho que as mulheres têm que se defender e correr atrás dos seus valores", afirmou em entrevista à emissora. Em vídeo postado em seu perfil na rede social, a vítima relatou que estava na orla da praia, acompanhada por uma amiga e o namorado dela, e foi abordada por um jovem, que já havia ficado.

O rapaz sugeriu que ela ficasse com o amigo dele, mas ela negou. Em seguida, perguntou se ela ficaria com ele, e ela disse que sim. A garota contou que ele a arrastou para a faixa de areia junto de seu amigo. Ao chegar no local, havia outros seis homens, segundo a vítima. O jovem conhecido teria a colocado em uma posição sexual. “Não tinha como correr, porque eram oito pessoas. E eu estava chorando. Fui humilhada, batida e eu não desejo para ninguém", desabafou no vídeo.

A vítima também publicou fotos que mostram as agressões físicas sofridas. “Quero que eles paguem pelo que eles fizeram comigo. Estou me sentindo mal. Já tenho ansiedade e isso piorou bastante a minha situação”, disse. “Não é fácil, mas as mulheres, infelizmente, enfrentam essa luta o tempo todo. E tem que se apoiar".

Nas redes sociais, a mãe da adolescente também se pronunciou sobre a violência. “Vocês não pensam na mãe de vocês? Na família de vocês? Vocês não pensam na irmã? Ninguém deveria fazer isso com ninguém. Ninguém é obrigado a fazer nada forçado", afirmou.