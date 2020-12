Por O Dia

27/12/2020

Um micro-ônibus que faz a linha entre Nova Friburgo e Rio das Ostras pegou fogo na tarde deste domingo (27/12), na RJ-142, altura do distrito de Lumiar, em Nova Friburgo. O veículo seguia com passageiros quando foi constatado o princípio de incêndio na parte dianteira, na área do motor. O motorista orientou que todos os passageiros descessem e ninguém ficou ferido.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h50 e quando as equipes chegarma ao local as chamas já estavam altas e havia muita fumaça, mas o trabalho de combate foi rápido, levando em torno de 1h, inclusive com serviço de rescaldo. Por conta do incêndio, a rodovia precisou ser interditada, enquanto os bombeiros trabalhavam, mas foi liberada na sequência.



Policiais militares do 11º BPM também foram deslocados para a rodovia para auxiliar no isolamento da área. Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio.