Ocorrência realizada por PMs do 29° BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 23/05/2021 16:08

ITAPERUNA - Uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas, próximo ao posto de combustíveis localizado na Rodovia BR-356, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29°BPM que atuam na 1ª Cia abordaram os ocupantes de um veículo Chevrolet modelo Spin de cor azul e encontraram na mochila da jovem dois tabletes de cocaína, totalizando 1kg 469,60g, de acordo com laudo pericial.

Era do conhecimento da polícia que drogas estavam sendo transportadas de Campos dos Goytacazes para o chefe do tráfico do bairro São Matheus. A envolvida admitiu que receberia R$ 500 pelo serviço. Ela foi autuada na 143ª DP com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 e permaneceu presa à disposição da Polícia Civil. As testemunhas foram liberadas após o registro de ocorrência. A jovem deve ser apresentada em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.