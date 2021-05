Chegada de novo cilindro para oxigênio. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 27/05/2021 14:46

Bom Jesus do Itabapoana - O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, recebeu um novo cilindro para o armazenamento de oxigênio. De acordo com o administração do HSVP, o equipamento será instalado em uma unidade moderna e com maior capacidade. Essa nova estrutura irá possibilitar que o hospital amplie a sua capacidade de atendimento a pacientes que necessitam do uso do oxigênio.

O Hospital é uma das unidades de referência no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro para o tratamento de pacientes testados positivos para a Covid-19. A unidade atende moradores de várias cidades da Região.