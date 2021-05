Na 143ª DP, o motorista foi autuado por conduzir veículo sob influência de efeito de álcool. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 26/05/2021 11:53

ITAPERUNA - Um homem de 56 anos deu entrada no Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, no Noroeste fluminense, com fratura em uma das pernas após se envolver em acidente de trânsito, no início da noite desta terça-feira (25), na Avenida Senador Francisco Sá Tinoco, Beira Rio, Centro da cidade. Após o acidente de trânsito, uma equipe do 21 Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada e encaminhou a vítima ao hospital.

De acordo com o motorista do veículo Fiat modelo Uno de cor vermelha, ele tomou três chopps. O homem de 55 anos disse ainda ter saído do bairro Niterói, passou pela Ponte do Claudão, fez conversão à esquerda, tentou ultrapassar outro veículo e acabou batendo de frente com a moto Honda modelo Fan de cor preta. Durante buscas no interior do Uno os militares encontraram quatro latas de cerveja. Os agentes notaram que o motorista estava embriagado, o que foi confirmado através de exame de alcoolemia. Na 143ª DP, o motorista foi autuado por conduzir veículo sob influência de efeito de álcool. Não foi estipulada fiança e o homem permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.