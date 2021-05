Agentes da 1ª Cia realizaram buscas e apreenderam material entorpecente. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 26/05/2021 10:53 | Atualizado 26/05/2021 10:55

ITAPERUNA - Cento e vinte e seis pedras de crack foram apreendidas no Morro do Castelo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 1ª Cia durante buscas na entrada da Associação Educacional São José localizada na Rua Olavo Bilac desenterram o material entorpecente. Não havia nenhum suspeito nas proximidades no momento em que foi feita apreensão. O fato foi registrado na 143ª DP onde a droga ficou apreendida.