Talento do Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 26/05/2021 00:22

Porciúncula - O Noroeste Fluminense tem um representante no reality show musical da TV Aparecida. Iury Souza, o jovem talento de Porciúncula, sobe ao palco em mais uma etapa do programa Revelações Brasil, nesta quarta-feira, 26, às 20 horas. Na fase intitulada Histórias, Iury vai falar um pouco sobre sua vida e seus sonhos com a música.

Entre as canções que serão apresentadas estão sucessos como “Girassol“, de Priscila Alcantara e Whindersson Nunes, e “Fogão de Lenha“, de Chitãozinho & Xororó. A terceira apresentação do jovem porciunculense promete encantar e emocionar os telespectadores.