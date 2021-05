Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas pelo Whatsapp (022) 99980-1177. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 25/05/2021 14:59

ITAPERUNA - O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre a tentativa de homicídio ocorrida na Rua Antônio Francisco Rosa, bairro Cehab, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De acordo com a vítima, o atirador estava em um veículo Volkswagen Golf de cor preta. Foram efetuados dois disparos de arma de fogo, mas o alvo não foi atingido. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) continuam fazendo buscas. O autor do crime não havia sido localizado até a publicação desta reportagem.

Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas pelo Whatsapp (022) 99980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.