A superintendente também esteve em uma propriedade rural, produtora de café junto com o prefeito. divulgação/ PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 27/05/2021 14:32

VARRE-SAI - A superintendente Federal de Agricultura no Estado do RJ, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ( MAPA), Stella Romanos, esteve em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, nessa quarta-feira (26/05) acompanhada do assessor da Superintendência, Gilberto Alencar e do chefe da Divisa de Agricultura Familiar da Superintendência, Deivison Barbosa. A agenda começou na Prefeitura, onde a superintendente, com sua equipe, chegou acompanhada pelo técnico do Ministério da Agricultura, José Ferreira Pinto e foram recebidos pelo prefeito, Silvestre José Gorini. Também estavam presentes os secretários municipais de Agricultura, José Maria de Freitas Pellegrini; de Gabinete, Vinicius Oliveira Dutra e de Saúde, Rafael Fabbri Ramos e os vereadores Rafael Ramos, Fabrício Pimentel, Cláudio Paulanti, José Pedro Rodolfi Júnior, Waltair Antônio Nery dos Santos e o presidente da Câmara, Luiz Carlos dos Santos Mota.



Em seguida, a superintendente, acompanhada pelo prefeito Silvestre e secretário municipal de Agricultura, José Maria de Freitas Pellegrini, foi ao Laboratório de Classificação e Degustação de Café, no Mercado do Produtor, onde o chefe da Divisão da Cafeicultura, Altino José Meira Grilo Júnior, apresentou o trabalho desenvolvido no local. O laboratório, recentemente reativado, é uma parceria entre Prefeitura de Varre-Sai e Ministério da Agricultura.



A visita é parte de um Projeto para apresentar as ações da Superintendência e segundo Stella de “aproximar mais dos municípios do interior do Estado” para conhecer suas demandas na área da Agricultura. “A nossa vinda a Varre-Sai, juntando as lideranças do café, é um sinal que a Superintendência está com o foco no café do Rio de Janeiro, reconhecendo sua importância, o quanto cresceu e o que pode ser feito para o futuro”, afirmou Stella.



O prefeito Silvestre Gorini falou da visita da superintendente. “Recebemos a visita da superintendente Stella Romanos e equipe que visitaram instalações ligadas à Agricultura no município e se colocaram à disposição para novas melhorias na área”, pontuou o prefeito.

Encerrando a agenda, aconteceu uma reunião com produtores na Cooperativa de Café do Noroeste Fluminense (Coopercanol), organizada pela Superintendência, a Emater-Rio, a Associação dos Cafeicultores do Estado do RJ (ASCARJ) e Prefeitura de Varre-Sai. “Estamos fazendo reuniões com a ASCARJ para apresentar alguns projetos como a identificação geográfica do café, atualização do diagnóstico da cadeia do café no Estado do RJ e o zoneamento agrícola do café que vai facilitar o seguro de produção e o financiamento”, concluiu a superintendente.