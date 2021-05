A terceira fase da ação conjunta é resultado de uma investigação do Grupo de Investigação Criminal (GIC) - a equipe de Inteligência da Delegacia de Itaocara - com o apoio do MPRJ e 36° BPM (Pádua). Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 26/05/2021 12:20

ITAOCARA - Policiais civis da 135ª DP de Itaocara, no Noroeste Fluminense, junto ao Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) e 36° Batalhão de Polícia Militar (Santo Antônio de Pádua-RJ) deflagraram nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (26/05) a Operação Assepsia III. A ação coordenada pela Polícia Civil é fruto de investigação presidida pelo Delegado Titular, Dr. Rodrigo Maia, e pelo Promotor de Justiça, Dr. Marcos Davidovich, contando com apoio de agentes da PM e do GAP (Grupo de Apoio a Promotoria). O objetivo é combater o tráfico de drogas, visando o cumprimento de seis mandados de prisões preventivas e 15 mandados de buscas domiciliares.



De acordo com a Polícia Civil, até o momento três homens foram presos, são estes um carioca que fez 29 anos nesta terça-feira (25) e dois itaocarenses de 22 e 29 anos. Todos os mandados de busca foram cumpridos.