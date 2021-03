A ação conjunta é resultado de uma investigação do Grupo de Investigação Criminal (GIC) da equipe de Inteligência da 135ª Delegacia de Polícia de Itaocara com o apoio do Ministério Público. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 10/03/2021 12:12 | Atualizado 10/03/2021 13:13

ITAOCARA - Policiais civis da 135ª DP de Itaocara, no Noroeste Fluminense, com apoio de outras unidades do 6° Departamento de Polícia Civil de Área (DPA), - coordenadas pelo delegado Dr. Rodrigo Maia -, junto com o Ministério Público do estado do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram no início desta quarta-feira, 10, a megaoperação intitulada "Assepsia II" com o objetivo de cumprir 41 mandados de busca e apreensão e 31 ordens judiciais de prisões preventivas de indiciados por associação e tráfico de drogas, entre estes, supostos chefes e integrantes de facções criminosas dos municípios de Aperibé, Itaocara, Santo Antônio de Pádua e Campos dos Goytacazes. Ao total, 29 pessoas foram presas, sendo três mulheres. Um auto de prisão em flagrante (APF) foi lavrado por porte ilegal de arma de fogo. Três pessoas estão foragidas.



A ação conjunta é resultado de uma investigação do Grupo de Investigação Criminal (GIC) - a equipe de Inteligência da Delegacia de Itaocara - com o apoio do MPRJ tendo o auxílio operacional de 25 viaturas de delegacias da Região; 07 viaturas do Grupo de Apoio a Promotoria (GAP), 12 viaturas do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) e 03 viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) com 07 cães farejadores. O promotor de Justiça de Itaocara, Marcos Martins Davidovich, ofereceu a denúncia à Justiça, após inquéritos policiais instaurados pelo delegado Rodrigo Maia e desde o início acompanha as investigações - é o que destaca a Polícia Civil. Continua após vídeo.

Segurança pública e repercussão - Nas redes sociais e pelas ruas, alguns moradores já comentam as prisões. "Caraca! Mais uma derrubada. Meu pai que mora em São Paulo e está para vir morar aqui (Itaocara), pois ele diz que nunca viu prender tanto como acontece aqui no interior então a sensação de segurança é muito grande. Vi hoje cedinho até cães farejadores. Não troco minha cidade por outra não hein Parabéns a Polícia Civil", disse ao DIA, Felipe Nogueira, estudante de Sistema de Informação.

O aposentado José Ferreira, 78 anos, garante que a sensação de segurança é o motivo de sua permanência em Itaocara. "Nem sei o que dizer desta atitude grandiosa. Acordo cedinho então vi a movimentação. No final do ano passado acredito que esses mesmos policiais também fizeram algo parecido. Graças a Deus nosso interior tem policiais civis e militares exemplares. Só temos que orar por eles para que Nosso Senhor os protejam e guardem porque combater o mal não é fácil. Parabéns a todos da Delegacia de Itaocara", ressaltou.

A arma do cidadão no combate ao crime - O comandante 36º BPM (Santo Antônio de Pádua), coronel PM João Carlos, destacou ao DIA que as Polícias contam com o apoio da população em prol da segurança pública. Informações anônimas que resultem no combate ao crimes podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.



De acordo com o dicionário Houaiss, o termo “Assepsia” significa “conjunto dos métodos capazes de proteger o organismo contra os germes patogênicos, além de impedir a proliferação de doenças. Segundo a Polícia Civil, o nome da operação faz uma alusão a limpeza; a retirada de criminosos das ruas. A operação é um desdobramento da realizada em novembro do ano passado. Naquela ocasião, 18 pessoas foram presas em Itaocara durante os cumprimentos a mandados de prisão preventiva, incluindo possíveis chefes de uma facção criminosa.

Polícia Civil faz operação para cumprir mais de 70 mandados contra o tráfico em Aperibé, Santo Antônio de Pádua, Campos dos Goytacazes e Itaocara. Foto: divulgação

