Rio de Janeiro

Professor com doença no coração enfrenta processo lento para conseguir teletrabalho na SME

Apesar de secretaria afirmar que servidores com doenças cardiovasculares não precisam passar por processo para permanecerem em trabalho remoto, professor com hipertrofia ventricular esquerda, decorrente de hipertensão, precisou retornar à escola na Zona Norte do Rio

Publicado 30/04/2021 15:57 | Atualizado há 22 minutos