Itaocara: 135ª DP investiga encontro de feto morto escondido embaixo de lençol em hospital. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 29/04/2021 15:39 | Atualizado 29/04/2021 15:48

Itaocara - A 135ª Delegacia de Polícia Civil de Itaocara, no Noroeste Fluminense, investiga o encontro de um feto morto, enrolado em um lençol, no Hospital Municipal situado à Praça Toledo Pizza, no Centro da cidade. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (28/04). De acordo com a Polícia, testemunhas relataram que uma mulher de 37 anos procurou a unidade hospitalar se queixando de dor abdominal, dificuldades para urinar e constipação, e que ela já teria procurado a unidade desde o dia 24 de abril, por três dias consecutivos, tendo se negado a ser internada. Já no dia 27, após a dor ter piorado, a itaocarense acabou aceitando a internação.



Ainda segundo depoimentos já obtidos pela Polícia Civil, a paciente, ao ser indagada pela equipe médica, negou uma possível gestação. Diversos exames e uma avaliação ginecológica foram solicitados pela plantonista do hospital, que seriam feitos ao decorrer da quarta-feira, mas durante a madrugada, a acompanhante da mulher pediu lençóis aos funcionários da unidade, o que causou estranheza na equipe de enfermagem, pois já teria sido verificado um pequeno sangramento no quadro clínico da itaocarense. Ao realizar a avaliação na paciente, uma enfermeira visualizou a placenta e imediatamente a questionou sobre a criança. A enfermeira então removeu os lençóis e encontrou o feto (natimorto).



De acordo com a Polícia Civil, o feto foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Santo Antônio de Pádua. A delegacia segue ouvindo outras testemunhas, entre estes, profissionais do hospital, assim como a mulher, que segue internada. O delegado Dr. Rodrigo Maia, responsável pela investigação, aguarda ainda o laudo técnico constatando se o aborto foi espontâneo ou provocado pela gestante. Foi feito o pedido de urgência para a emissão dos resultados periciais. A Polícia Civil já recebeu um atestado médico informando que o bebê nasceu morto.