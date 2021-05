Operação conjunta do 36° BPM e da 136ª DP resultou em duas ocorrências de cumprimento de mandados judiciais em residências distintas. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 28/05/2021 15:54

Santo Antônio de Pádua - Quatrocentos pinos de cocaína foram apreendidos no Parque das Águas, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Militares do 36° BPM (Pádua) em operação com policiais civis da 136ª DP cumpriram mandados de busca e apreensão em três apartamentos em um prédio na Rua Otávio Tostes. Em dos imóveis foi encontrado o material entorpecente.

As buscas foram realizadas na presença do proprietário do edifício que informou que a residência está alugada e ele não sabia o paradeiro do inquilino. O suspeito não foi localizado até o fechamento desta matéria. O fato foi registrado na 136ª DP oonde será investigado.