Apreensão de droga e espingarda em Laje do Muriaé. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 28/05/2021 15:51

Laje do Muriaé - Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) durante patrulhamento no bairro Botafogo, em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense, observaram uma mulher de 23 anos correndo para a casa em atitude suspeita. Em seguida, os militares abordaram um adolescente e sentiram cheiro de maconha vindo da referida residência. Os agentes conseguiram fazer contato com a jovem que autorizou buscas no imóvel.

Atrás do guarda-roupas havia uma espingarda e em outro cômodo foi apreendido um tablete de maconha. A envolvida contou que o entorpecente seria para seu consumo, já a espingarda era de seu pai. O fato seguiu para ser registrado na 137ª Delegacia Legal de Miracema onde o caso será investigado.