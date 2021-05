Policiais do 29° BPM realizaram ocorrência no bairro Loteamento Bom Pastor, em Itaperuna. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 27/05/2021 21:21

ITAPERUNA - Dois jovens, - 14 e 19 anos -, deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, após serem supostamente agredidos a pauladas pelo pai. As agressões teriam ocorrido na residência da família localizada no Loteamento Bom Pastor. O rapaz e o adolescente realizaram exame de corpo de delito na Poltec de Santo Antônio de Pádua.

Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) fizeram contato com o pai, um homem de 44 anos. Ele confessou ter batido nos filhos para corrigi-los, pois estavam seguindo o caminho errado. O homem foi autuado por lesão corporal na 143ª DP. Pagou fiança estipulada em R$ 1.100 e vai responder ao processo em liberdade.