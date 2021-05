Militares da 3ª Cia realizaram ação em Porciúncula. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 27/05/2021 20:53

Porciúncula - Um homem de 59 anos foi detido por contravenção penal no Centro, de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia foram verificar informações sobre apostas do jogo do bicho sendo feitas na cidade. O suspeito foi localizado e informado da denúncia. Em seguida, ele acompanhou os agentes até sua casa, onde estavam sendo realizadas apostas. Na ação, foi apreendido um telefone celular, impressora com carregador e R$ 66. O caso foi registrado na 139ª DP e o envolvido liberado após prestar esclarecimentos.