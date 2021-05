Em cidades com o Programa são distribuídas refeições diárias no café da manhã, almoço e jantar. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 27/05/2021 14:42

O programa estadual RJ Alimenta poderá ser expandido para municípios do Noroeste Fluminense, além da região Serrana. Pedidos foram feitos pelo deputado estadual Marcus Vinícius (PTB) para implantação em Bom Jesus do Itabapoana e Petrópolis, diante do agravamento da crise sócio-econômica causada pela pandemia Covid-19.

O deputado já formalizou os pedidos ao governador Cláudio Castro (PL), após receber apelos dos vereadores Léo do Gás e Toinzinho da Saúde, que relataram as dificuldades enfrentadas pela população carente em Petrópolis e Bom Jesus do Itabapoana. “Vivemos uma situação dramática em todas as regiões do estado, é fundamental que possamos oferecer dignidade às pessoas que sofrem diariamente os efeitos da crise social e econômica da pandemia. Através do RJ Alimenta famílias que vivem em condições de pobreza, extrema pobreza e trabalhadores informais tem acesso a refeições de qualidade”, afirma o parlamentar.

Na justificativa ao governador, o líder do PTB na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) também destacou que é possível ampliar o programa por ser uma forma emergencial e de baixo custo com estruturas menos complexas, sendo fixas ou móveis, como tendas, veículos adaptados e propriedades destinadas, visando ao acesso dos mais necessitados aos alimentos oferecidos.

O Programa RJ Alimenta foi criado, em agosto passado, numa parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Fundação Leão XIII, como mais um instrumento para combater a fome durante a pandemia da Covid-19. São distribuídas refeições diárias no café da manhã, almoço e jantar. Atualmente, o programa é desenvolvido na cidade do Rio de Janeiro, além dos municípios de Nova Iguaçu, Magé e Campos dos Goytacazes.