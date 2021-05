Policiais do DPO da divisa encontraram cocaína e maconha em um carro. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 26/05/2021 11:46

Miracema - Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas por policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) que fica na divisa de Miracema, no Noroeste Fluminense, com Palma (MG). Os agentes abordaram um veículo conduzido pelo suspeito onde após buscas pelo automóvel foram apreendidos sete tabletes de maconha (1.802 gramas); dois tabletes de cocaína (4.233 gramas), R$ 144,00 e dois aparelhos celulares que estavam debaixo do banco do carona. O envolvido teria informado aos agentes que o material entorpecente seria deixado na cidade de Itaperuna não sabendo onde seria o local da entrega. O fato foi registrado na 137ª DP (Miracema) e o jovem autuado com base no Artigo 33 da Lei 11.343/06. Ele deverá ser apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde deverá ficar à disposição da Justiça.