Ocorrência da Estrada João Jasbisk. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 26/05/2021 10:57

Santo Antônio de Pádua - Quase 800 gramas de maconha e três pinos de cocaína foram apreendidos em Campo Alegre, município de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Pádua) foram à estrada João Jasbick verificar informações sobre duas pessoas que iam buscar uma carga de drogas no "Meia Laranja", área rural no bairro Dezessete. Chegando ao local os militares viram dois suspeitos que ao perceberem a presença dos agentes tentaram fugir, porém um deles, de 22 anos, foi alcançado e detido. Foram apreendidos um tablete grande de maconha (742,06 gramas) e três pinos de cocaína (1,5 gramas). O fato foi registrado na 136 DP com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. A testemunha foi ouvida e liberada. Um inquérito policial será instaurado para investigar o caso.