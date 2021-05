Apreensão de maconha com adolescente. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 26/05/2021 07:00

Bom Jesus do Itabapoana - Um adolescente de 17 anos foi surpreendido com droga no bairro Lia Márcia, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia realizaram a abordagem ao suspeito quando ele seguia de bicicleta pela Rua Luiz de Figueiredo dos Santos. Ao se deparar com a viatura, o ciclista tentou fugir, mas acabou sendo alcançado e revistado, não havia nada de ilegal com ele.

No trajeto da tentativa de fuga, os militares encontraram pedaços de maconha, aparelho celular e R$ 120. Os agentes fizeram contato com a mãe do envolvido e o caso seguiu para ser registrado na 144ª DP. Autuado no fato análogo de posse e uso de entorpecente, o menor foi ouvido e liberado.