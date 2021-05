Ocorrência no bairro Ponte Seca. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/05/2021 11:56

Aperibé - Duas granadas foram apreendidas no bairro Ponte Seca, em Aperibé, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) foram verificar informações sobre algumas pessoas armadas na Rua Projetada, Casinhas Populares. Ao perceber a presença dos agentes, o grupo fugiu e não foi localizado. Em um buraco, no barranco, foram encontrados os artefatos em uma bolsa de tecido. O explosivo ficou em local isolado por medidas de segurança. A apreensão foi registrada na 136ª Delegacia Legal de Santo Antônio de Pádua onde o caso será investigado.