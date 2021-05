Autuado por posse de drogas para uso próprio responderá audiência no Jecrim. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/05/2021 12:09

Miracema - Um homem de 30 anos foi detido com drogas, no bairro Demétrio, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) foram à Rua Professor Nézio Castro cumprir mandado de busca e apreensão. Os agentes, apreenderam no endereço determinado pela Justiça um pedaço de maconha e 10 bingas de cigarro de maconha (aproximadamente 2 gramas); um dichavador e R$ 304. O fato foi apresentado à 137 DP sendo o envolvido autuado com base no artigo 28 da Lei 11.343/06. Ele foi liberado após prestar depoimento e uma audiência deve ser agendada no Juizado Especial Criminal (Jecrim).