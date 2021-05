Suspeito por tráfico de drogas foi preso com 38 pinos de cocaína. Foto: dilvulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/05/2021 12:04

Miracema - Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Cehab, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua) em patrulhamento na Praça Felício Antônio viram o suspeito caminhando; ao perceber a presença dos militares ele teria colocado a mão dentro do short se desfazendo de uma sacola e correndo, porém foi detido em um imóvel na rua Bernardino Cardoso Dias, após cair de um telhado. Durante buscas foram apreendidos 38 pinos de cocaína (59,55 gramas). O fato foi apresentado à 136 DP e posteriormente ao plantão sendo confirmado que havia um mandado de prisão em desfavor do rapaz. O envolvido foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. Ele será apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.