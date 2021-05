Ação do 29° BPM surpreende dupla com droga. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 26/05/2021 08:30

Porciúncula - Uma mulher de 24 anos e um homem de 34 foram detidos por posse de drogas para uso próprio, na RJ-220, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia durante serviço na operação divisa em cumprimento de Ordem de Patrulhamento, no km 36, da referida rodovia estadual abordaram os ocupantes de um veículo Ford modelo Fiesta de cor prata. Após revista e buscas, os agentes encontraram duas buchas de maconha, totalizando 12 gramas, de acordo com laudo pericial. A dupla foi autuada na 139ª DP com base no artigo 28 da Lei 11 343/06 onde foram ouvidos e liberados. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deve ser agendada.