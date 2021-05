Desinfecção das escolas municipais de Varre-Sai. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 26/05/2021 10:51

Varre-Sai - A Prefeitura de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, está realizando a desinfecção/sanitização de todas as escolas da rede pública municipal de ensino, visando o retorno das aulas presenciais com maior segurança. O secretário municipal de Educação e Cultura, Carlos Alberto da Silva, destacou a necessidade da ação. “Entendemos que todo o cuidado é necessário para resguardar a saúde de nossos profissionais da Educação, bem como de nossos alunos, principalmente nesse momento de pandemia”, frisou o secretário.