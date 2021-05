Uma audiência deve ser agendada no Juizado Especial Criminal. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 26/05/2021 11:07 | Atualizado 26/05/2021 11:08

Cardoso Moreira - Um motorista de 30 anos foi detido com cocaína, na BR-356, próximo a um posto de combustível, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 4ª Cia abordaram o condutor de um veículo Toyota modelo Etios de cor prata, no km 88, da referida rodovia federal. Os militares perceberam que o homem estava em atitude suspeita. Durante revista pessoal, os agentes encontraram um pino de cocaína escondido em suas partes íntimas. O envolvido foi autuado por posse de droga para consumo próprio, com base no artigo 28 da Lei 11.343/06 na 148ª Delegacia Legal de Italva sendo ouvido e liberado após prestar depoimento. Uma audiência deve ser agendada no Juizado Especial Criminal (Jecrim).