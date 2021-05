Projeto Musical Primeiro Acorde retoma suas atividades. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 26/05/2021 11:15 | Atualizado 26/05/2021 11:18

ITAPERUNA - A Prefeitura de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (SMASTH) informa que as atividades do Projeto Musical Primeiro Acorde foram retomadas. O projeto, que funciona no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) situado no Bairro Aeroporto, é uma parceria com 29° Batalhão de Polícia Militar (BPM-Itaperuna), e visa levar a arte da música a crianças e adolescentes, fortalecendo o processo de inclusão.



As aulas são ministradas às quintas-feiras, em horários diversificados, para evitar aglomeração durante este período de pandemia da Covid-19. A Secretaria de Assistência Social informa que todos os protocolos de medida de segurança estão sendo cumpridos.



De acordo com o 2°Sgt. PM Aéber (29°BPM), professor de violão e responsável pela inclusão em Libras, o projeto trabalha com violão, coral e Libras; sendo que no CRAS Aeroporto, estão sendo realizadas apenas aulas de violão. “O projeto atende aproximadamente 200 crianças, e antes da pandemia o atendimento era realizado nos colégios Dr. José Bastos França, Rotary e Buarque de Nazareth; além das escolas Santa Paz e Oscar Jerônimo. Hoje estamos no CRAS Aeroporto com 22 adolescentes; e devemos iniciar no CRAS Castelo, em breve, quando vamos atender cerca de 20 alunos”, explica o professor. Continua após foto.

Projeto Musical Primeiro Acorde. Foto: divulgação/PMI

Publicidade



O Projeto Musical Primeiro Acorde surgiu quando o 2°Sgt. Aéber trabalhava em Raposo e fazia estágio de Licenciatura em Música. “Criamos a primeira turma em 2016. Eu ministrava as aulas nas folgas, por amor mesmo. Com apoio dos comandantes passamos a atender mais escolas, chegando a cinco. Hoje, com apoio do comandante do 29°BPM Tenente Coronel Cruz iniciamos a parceria com a Prefeitura. A idade é a partir de 12 anos e quem estiver interessado em participar, deve procurar o CRAS, Aeroporto e Castelo”, finaliza o 2°Sgt. Aéber. Continua após foto.

Projeto Musical Primeiro Acorde. Foto: divulgação/PMI



Olliver Trajano, secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação mais uma vez reforçou a necessidade de multiplicar parcerias, em prol do município. “O prefeito Alfredão tem nos dado apoio total nesse processo de multiplicação de parcerias. Nós entendemos que é necessário somar forças, a fim de alçarmos voos mais altos, na busca por melhores condições para o povo itaperunense. Recentemente lançamos o Programa Itaperuna sem Fome, além do projeto Vacinação Solidária, buscando ampliar a rede de proteção social, junto às pessoas carentes do município. Toda parceria, todo apoio será sempre muito bem-vindos, na busca de construirmos juntos, uma sociedade mais justa e igualitária”, finaliza o secretário.



Olliver Trajano, secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação mais uma vez reforçou a necessidade de multiplicar parcerias, em prol do município. “O prefeito Alfredão tem nos dado apoio total nesse processo de multiplicação de parcerias. Nós entendemos que é necessário somar forças, a fim de alçarmos voos mais altos, na busca por melhores condições para o povo itaperunense. Recentemente lançamos o Programa Itaperuna sem Fome, além do projeto Vacinação Solidária, buscando ampliar a rede de proteção social, junto às pessoas carentes do município. Toda parceria, todo apoio será sempre muito bem-vindos, na busca de construirmos juntos, uma sociedade mais justa e igualitária”, finaliza o secretário.