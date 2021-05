Combate ao tráfico de drogas em Itaperuna. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 27/05/2021 20:58

ITAPERUNA - Duas pessoas foram detidas em ocorrências de posse de droga para consumo próprio em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, em menos de duas horas de ação policial. Em uma destas, um jovem de 23 anos foi flagrado com cocaína, na Avenida Coronel José Bastos, bairro Aeroporto. Militares do 29° BPM (Itaperuna-RJ) durante patrulhamento de rotina decidiram abordar o suspeito. Com o rapaz foram encontrados dois pinos de cocaína, aparelho celular e R$ 10. O envolvido foi autuado na 143ª DP com base no artigo 28 da Lei 11.343/06 e vai responder ao processo em liberdade.

Em outra ocasião, já no Morro do Castelo, um homem de 34 anos foi abordado na Rua Francisco Severiano Ribeiro. Ao perceber que os agentes estavam se aproximando, o suspeito jogou algo de lado. Em buscas pelo local, os militares recolheram duas pedras de crack. O homem garantiu que o entorpecente era para seu consumo. Ele foi autuado na 143ª DP com base no artigo 28 da Lei 11343/06 É vai responder ao processo em liberdade. Nas duas ocorrências os usuários e droga tterão audiências agendadas no Juizado Especial Criminal (Jecrim).