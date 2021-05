Apreensão de drogas em Itaperuna. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 27/05/2021 20:56

ITAPERUNA - Trinta papelotes de cocaína foram apreendidos no bairro Matinada, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram verificar informações sobre uma carga de droga que teria sido escondida na Rua Antônio Soares Macedo. Durante buscas, os militares encontraram uma sacola escondida em um arbusto com o material entorpecente. O dono do material não havia sido localizado até o encerramento das buscas. A droga será encaminhada à perícia.