Apreensão de espingarda em Italva. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 27/05/2021 21:18

ITALVA - Um homem de 35 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, no bairro Boa Vista, em Italva, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 4ª Cia após receberem informações de que uma pessoa estaria fabricando uma arma em sua residência foram à Rua Antonio Lontra. O suspeito teria autorizado a entrada no imóvel e durante buscas os agentes encontraram uma espingarda e dois cartuchos deflagrados de calibre 16. O envolvido foi conduzido à 148º DP no município, autuado com base no artigo 12 da Lei 10.826/06 e liberado após prestar depoimento.