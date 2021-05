Ação conjunta da PM e Polícia Civil no bairro Dezessete. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 28/05/2021 15:39

Santo Antônio de Pádua - Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas, no bairro Dezessete, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Pádua) em operação com policiais civis da 136ª Delegacia de Polícia do município foram à Rua Florentina Luiz do Couto para cumprirem mandados de busca e apreensão. Durante revista na residência do suspeito foram encontrados 33 sacolés de cocaína (33g); 3 buchas de maconha (3g) e um aparelho de telefone celular. O fato foi registrado na 136ª DP sendo o envolvido autuado com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Ele será apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.