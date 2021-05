Doação do IR para o Fundo Municipal do Idoso. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 28/05/2021 15:41

ITAPERUNA - Cidadãos e empresas têm até o dia 31 de maio para doar parte do Imposto de Renda (IR) ao Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Itaperuna e obter dedução (diminuição) do valor pago ao “Leão”. Para pessoa física o desconto pode chegar à 3% (doação via depósito) ou 6% (doação via boleto), já no caso de pessoa jurídica (empresas) a diminuição é de até 1%.

Todo o valor arrecadado será administrado de gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos de Itaperuna. Para mais informações, entre em contato com o Conselho através do Canal do Idoso pelo telefone 3824-2576 (fixo e WhatsApp).