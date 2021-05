Ocorrências de combate ao tráfico de drogas são frequentes no Trevo de Raposo. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 28/05/2021 15:43 | Atualizado 28/05/2021 15:47

ITAPERUNA - Uma jovem de 27 anos foi surpreendida com drogas, na BR-356, no trevo de Raposo, distrito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) abordaram as ocupantes de um veículo Hyundai modelo HB20 de cor branca. Na bolsa da mulher havia um vidro transparente contendo maconha, dois comprimidos de ecstasy, além de três adesivos e meio de LSD.

A envolvida garantiu que as drogas seriam para seu consumo. Laudo pericial apontou o total de 5,80g de maconha. As demais substâncias serão encaminhadas para perícia no Rio de Janeiro. A usuária foi autuada por posse e uso de droga na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, ouvida e liberada.