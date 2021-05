Tipos sanguíneos O+ e O- são pedidos na campanha. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 28/05/2021 16:14

ITALVA - Dois moradores de Italva, no Noroeste Fluminense, precisam de doação de sangue. Quem puder doar deve comparecer no Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes que funciona de 7h às 18h, inclusive aos finais de semana. Durante o ato solidário o doador deve passar o nome de um dos pacientes.

Silvana da Silva Barroso de Souza está precisando do tipo O+. Já o italvense, Humberto Chaves da Gama, precisa do tipo O- com urgência