Por Lili Bustilho

Publicado 28/05/2021 15:57

Bom Jesus do Itabapoana - Uma mulher de 22 anos foi detida com possíveis notas falsas, no Centro de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram acionados pela vendedora de uma loja, de 20 anos de idade, que contou ter vendido roupas e uma sandália para uma cliente e somente com o passar do tempo notou que a nota de R$ 200 é falsa.

Foi realizado patrulhamento e os agentes localizaram a compradora. No momento que estava sendo realizada abordagem, um vendedor aproximou e informou ter vendido e recebido da cliente nota falsa de R$ 200.

A jovem suspeita foi revistada e com ela encontradas duas cédulas de R$ 100, aparentemente falsas. O caso seguiu para a 144ª DP. Todas as notas, totalizando R$ 600, serão encaminhadas à perícia. A envolvida foi liberada após prestar esclarecimentos. A Polícia Civil vai investigar o caso.