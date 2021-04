Por Lili Bustilho

Publicado 17/04/2021 15:29

ITAOCARA - Policiais civis da 135ª DP de Itaocara, no Noroeste Fluminense, cumpriram um mandado de prisão temporária em desfavor de uma mulher de 36 anos, no Centro da cidade. Ela é esposa de um dos alvos da operação "Assepsia I" . Um inquérito policial foi instaurado pelo delegado, Dr. Rodrigo Maia, com base em investigações relacionadas ao tráfico de drogas e a prisão decretada pelo juiz Dr. Rodrigo Rocha de Jesus. A ré no processo penal ficará à disposição da justiça no presídio feminino da Campos dos Goytacazes.