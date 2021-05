Por Lili Bustilho

Publicado 29/05/2021 15:58

ITAPERUNA - A Polícia Civil de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, investiga o caso de possíveis abusos sexuais contra duas cachorras no bairro São Francisco. Uma protetora de animais recebeu informações que as cadelas estavam sofrendo maus tratos em uma residência na Rua Rui Vieira Leite e repassou o fato à vereadora, sargento Cristiane, que acionou a Guarda Civil Municipal (GCM) para conduzir a ocorrência. O suspeito foi levado à 143 DP para prestar esclarecimentos.

De acordo com a parlamentar, que registrou o caso e contou com duas testemunhas, um inquérito policial foi instaurado e o envolvido de 61 anos de idade foi autuado com base no artigo 32 parágrafo 1⁰ A da lei 9605, sendo liberado após prestar depoimento. A Polícia Civil solicitou a perícia técnica para o local. Continua após o vídeo.

Em entrevista ao O DIA, a vereadora explicou que acompanhou os trabalhos e constatou que as cadelas estavam machucadas. "Fui procurada pela protetora de animais que conhece as cachorras e já viu as fêmeas machucadas nas partes íntimas. A denúncia era que o acusado abusava das cachorras, maltratava e matava filhotes", disse a parlamentar. Ela também ressaltou sua primeira lei que cria o fundo municipal de proteção à vida e bem-estar dos animais.

"Fui autora da Lei Municipal 939 de 28 de abril de 2021 onde propus a criação de fundo para punir os agressores. Quem agredir vai ser multado e o dinheiro vai para cuidar do animal que sofreu o maus tratos. O homem que foi autuado no bairro São Francisco vai ter que pagar a multa que segundo a lei vai de 100 a 3000 UFIR/RJ", disse sargento Cristiane.

O DIA fez contato com a protetora de animais, mas não obteve retorno.