Objetivo da reunião é uma parceria entre a Universidade e a Prefeitura. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 29/05/2021 15:55

Varre-Sai - A Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Varre- Sai, no Noroeste Fluminense, Maristela Louvain Fabri Moraes, esteve na Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), onde se reuniu com o coordenador e professor Jonas Alexandre e a diretora Idamara Rizzo componentes do "Projeto Caminhos de Barro" para alinhar futura parceria. A ação desenvolve excelente e belíssimo trabalho com argila. Os produtos são totalmente diferenciados e de acabamento impecável.

O objetivo da reunião é uma parceria entre a Universidade e a Prefeitura. "Através do Projeto, queremos que os usuários do município de Varre Sai, sejam capacitados para geração de renda e também como forma de oficina terapêutica e fortalecimento de vínculos", pontuou a Secretária.