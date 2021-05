Inquérito policial apura a utilização da espingarda para matar e ferir cachorros. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 29/05/2021 15:47 | Atualizado 29/05/2021 15:48

ITAPERUNA - Policiais civis da 143ª DP de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, coordenados pelo delegado titular, Dr. Filipi Poeys Lima, cumpriram mandado de busca e apreensão para apreender arma de fogo na zona rural. De acordo com a Polícia, a medida cautelar foi pedida no inquérito policial que apura a utilização da referida arma para matar e ferir cachorros que se aproximassem da propriedade rural do investigado.

O crime de maus-tratos aos animais está previsto no artigo 32 da Lei 9.605/98. A espingarda de calibre 22 da marca CBC foi localizada no interior da residência, sendo apreendida e encaminhada à 143ª DP, onde foram cumpridas as formalidades de praxe. O suspeito não foi localizado até O fechamento desta reportagem.