Cachorro passeava às margens de um rio, na Índia, quando foi surpreendido silenciosamente por um crocodilo Reprodução/Redes sociais

Por IG - Último Segundo

Publicado 28/05/2021 12:01

Um cachorro que passeava às margens de um rio, na Índia, foi surpreendido silenciosamente por um crocodilo que nadava próximo ao cão. As imagens, embora sejam rápidas, são fortes. Assista:

No vídeo é possível enxergar que o animal indefeso não prestou atenção na aproximação do crocodilo, que possuía uma coloração muito parecida com a do rio, e isso foi fundamental para a sua - não - sobrevivência.

O cão não teve tempo de reação e, assim que foi capturado, foi levado para o fundo do rio. Akhil sir, um professor que realizou as gravações, também não teve tempo de reação ao filmar o mamífero sendo morto.