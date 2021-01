Mulher levou mordida durante sessão de fotos com o animal Reprodução

Por iG

Publicado 03/01/2021 15:18

Acra - Uma mulher levou uma mordida de um crocodilo ao posar para tirar uma foto junto dos amigos ao lado do animal em Gana. Nas imagens, alguns dos turistas se posicionam atrás do réptil, mas a mulher acabou ficando em um lugar de alcance para ser abocanhada.



Logo no início do vídeo, o grupo flagrou o animal saindo de um lago e caminhando. A princípio eles ficaram com medo de se aproximar, até que uma das amigas se sentou na calda do crocodilo.

A atitude dez todos perderem o medo, mas o que eles não perceberam é que o animal começou a abrir a boca e preparar um bote. Assim que a mulher mais distraída chegou perto o bastante para ser mordida, o animal rapidamente se move em direção a ela.

Assista ao vídeo do momento da mordida: