Itaocara - Dezoito pessoas, sendo duas mulheres, foram presas durante a Operação Assepsia, em combate ao tráfico de drogas, realizada por policiais civis da 135ª DL (Itaocara), no Noroeste Fluminense, em parceria com o Grupo de Apoio a Promotoria (GAP/MPRJ), Polícia Militar e Guardas Municipais de quatro cidades próximas. Ao todo, foram expedidos 18 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão. De acordo com a Polícia, todos os mandados foram cumpridos. Entre os mandados de prisão, três eram destinados para pessoas que já estavam presas, entre elas, um homem que é apontado como chefe de uma facção criminosa da Região.

O delegado Rodrigo Maia falou ao O Dia e avaliou o resultado da ação policial. “Finalizamos a operação, mas continuaremos a investigações. O combate ao tráfico na cidade não para. Não tivemos nenhum foragido, trabalhamos sem a necessidade de disparos de arma de fogo e ninguém ficou ferido, enfim, não houve incidentes. Com isso temos o tráfico desestruturado no município. Desarticulamos uma facção criminosa”, pontuou o delegado.



Os envolvidos prestaram depoimentos na 135ª DL e foram transferidos ao presídio Diomedes Vinhosa Muniz em Itaperuna. As duas mulheres ficarão à disposição da justiça no presídio feminino em Campos dos Goytacazes.

O delegado Rodrigo Maia ainda em entrevista ao O Dia explicou o motivo do nome da operação ser Assepsia. "A escolha foi por causa da limpeza da cidade de Itaocara com o objetivo de impedir o domínio do tráfico no município e também impedir que contaminem e cooptem nossas crianças para o crime como acontece na capital".